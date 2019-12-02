Нижегородский «Кулибин» оштрафован на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-02T16:11:24+03:00

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В конце сентября 52-летний нижегородец взлетел на самодельном дельталете с грунтовой дороги в деревне Абросиха Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Цель полета была сугубо научной – изобретатель хотел испытать летные возможность самодельного дельталета. Аппарат летал неплохо, по крайней мере, гораздо лучше, чем приземлялся. Когда нижегородский Икар начал заходить на посадку, аппарат левым колесом зацепил пашню поля, и дельталет завалился на левую сторону крыла.

Как сообщает источник, пилот воздушного судна не учел вес дельталета с пассажиром, боковой ветер и узкоколейность грунтовой дороги. В результате жесткой посадки пилот и пассажир получили травмы - ушибы и переломы.

А изобретатель еще и заплатит штраф, так как не получил разрешения на полет от Московского зонального центра ЕС ОрВД. И не пытался получить.

По результатам проверки Нижегородской транспортной прокуратурой в отношении летающего гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ, в которой говорится о нарушении правил использования воздушного пространства. В качестве наказания «летчику-испытателю» придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU