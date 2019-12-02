В течение недели погода в Нижнем Новгороде сюрпризов не обещает

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-02T15:30:03+03:00

Ожидаются небольшие осадки и потепление к выходным

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По информации нижегородского Гидрометеоцентра, в течение недели температура будет колебаться от -5 до +1 градуса.

Самый холодный день – среда. Днем температура опустится до -5 градусов, а ночью – до -8. В пятницу, субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

Во вторник, 3 декабря, температура воздуха днем -3 градуса, ночью -5 градусов. Ветер южный, скорость 3 м/с. Облачно, снег. Давление 742 мм ртутного столба.

В среду ожидается небольшое похолодание – до -5 днем и -8 ночью. Небольшой снег, облачно, ветер западный, скорость 3 м/с. Давление 741 мм рт.ст. Ночью ветер сменит направление на юго-западное и немного усилится – до 4 м/с.

В четверг, 5 декабря, потеплеет. Днем столбики термометров покажут -1 градус. Временами снег, облачно, ветер юго-западный скоростью 4 м/с. Атмосферное давление – 743 мм рт. ст .

Пятница обещает быть сравнительно теплой – до +1 градуса. Облачность сохранится, но осадков не ожидается. Ветер усилится до 6 м/с, давление – 740 мм рт.ст.

Такая же погода сохранится и в субботу, ветер стихнет до 5 м/с, давление чуть поднимется – до 742 мм рт.ст.

В воскресенье сохранится плюсовая температура, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5 м/с. Атмосферное давление – 740 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU