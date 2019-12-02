Роспотребнадзор ответит на вопросы нижегородцев

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-02T14:55:48+03:00

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Традиционно перед Новым годом Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.

Специалисты Управления Роспотребнадзора принимают звонки с сегодняшнего дня по 20 декабря по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Звонки принимаются круглосуточно, по телефону можно получить первичную консультацию. С более сложными вопросами, на которые не смогут ответить операторы телефонной линии, нижегородцы и жители области по-прежнему могут обращаться в территориальные отделы Роспотребнадзора.

Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU