Реставрация памятника герою-нижегородцу обойдется в 4,14 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-02T13:32:22+03:00

Финансировать работы будут из городского, областного и федерального бюджетов

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Объект культурного наследия – памятник Кузьме Минину – планируется отреставрировать за 4,14 млн рублей. Конкурс среди подрядчиков объявлен на сайте государственных закупок, победителя выберут 9 декабря. Заказчик работ - МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода». Работы будут финансироваться из городского, областного и федерального бюджетов на 2019-2020 годы.

Реставрационные работы должны быть выполнены в течение трех месяцев с момента подписания контракта. «Все проводимые работы должны вестись согласно действующим нормативным документам и технологиям», – говорится на портале.

Также 9 декабря будет выбран подрядчик, который выполнит ремонт Никольской башни Нижегородского Кремля. Стоимость работ – 14,84 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник». Финансирование работ возьмут на себя областной и федеральный бюджеты. Проект реализуется в рамках празднования 800-летия столицы Приволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU