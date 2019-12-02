Из-за ремонта на инженерных сетях в Нижнем Новгороде перекроют улицу Ломоносова
Как сообщает Управление по связям со СМИ
администрации Нижнего Новгорода, Из-за ремонта на инженерных сетях будет временно прекращено движение транспорта на участке по улице Ломоносова.
Ограничение движение вступило в силу сегодня в 8.00, планируется закончить работы и восстановить движение к 22.00 20 декабря. Временно прекращено движение транспорта от дома №9В по улице Ломоносова до пересечения с улицей Генкиной. Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, 3 декабря будет временно закрыто движение транспорта на участке на участке от дома №27 до дома №29Д по проспекту Гагарина. Движение перекроют с 07.00 до 22.00 из-за хоккейного матча между нижегородским "Торпедо" и командой "Автомобилист" из Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU