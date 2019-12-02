2019-12-02T11:48:33+03:00
Общество

Нижегородские школьники готовятся к «главному школьному сочинению»

Итоговое сочинение – главное условие допуска к ЕГЭ
Елена ЛАЗАРЕВА
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4 декабря 5 687 нижегородских одиннадцатиклассников нижегородских школ будут писать итоговое сочинение, которое является условием допуска к сдаче выпускниками Единого государственного экзамена. Об этом сообщила заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова.

Выпускникам на выбор предложат пять тем для сочинения: ««Война и мир» – к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Более узкие темы сочинений будут озвучены школьникам непосредственно перед испытанием.

«Российские школьники пишут итоговое сочинение уже в пятый раз. В 2014 году введен своего рода «фильтр» допуска ребят к сдаче ЕГЭ. Итоговое сочинение решает две задачи: во-первых, это надпредметное испытание, позволяющее определить уровень развития речевых, коммуникационных компетенций выпускника школы, его умения рассуждать и аргументировать свою позицию, а во-вторых, это, безусловно, проверка знаний отечественной и мировой литературы», - отметила Любовь Сачкова.

Кстати, большинство российских вузов засчитывают до 10 баллов к сумме ЕГЭ абитуриентам, предоставивших результаты сочинения. Так что хорошо написанное итоговое сочинение – это не только «пропуск на ЕГЭ», и но дополнительные баллы при поступлении в вуз.

«Нижегородские школьники показывают позитивную динамику написания «главного школьного сочинения, - прокомментировала директор департамента образования Елена Платонова. - В прошлом учебном году оценку «зачтено» за сочинение получили 99,8% выпускников».

Результаты итогового сочинения будут подведены до 18 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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