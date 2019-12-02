Житель Нижегородской области украл 65 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-02T10:00:00+03:00

В Балахнинском районе задержан подозреваемый в хищении денежных средств в особо крупном размере

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39-летний житель Балахнинского района, управляющий обществом с ограниченной ответственностью, в течение полутора лет незаконно наживался на строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, управляющий совместно с директором одного из обществ и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия вступили в преступный сговор. 65 миллионов рублей трио управленцев похитило при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории одного из сельских советов Кстовского района Нижегородской области.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания по этой статье – десять лет лишения свободы. Общий ущерб, причинённый незаконными действиями обвиняемого, составил не менее 65 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU