Житель Нижегородской области украл 65 миллионов рублей
39-летний житель Балахнинского района, управляющий обществом с ограниченной ответственностью, в течение полутора лет незаконно наживался на строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, управляющий совместно с директором одного из обществ и конкурсным управляющим муниципального унитарного предприятия вступили в преступный сговор. 65 миллионов рублей трио управленцев похитило при строительстве центральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории одного из сельских советов Кстовского района Нижегородской области.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания по этой статье – десять лет лишения свободы. Общий ущерб, причинённый незаконными действиями обвиняемого, составил не менее 65 000 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU