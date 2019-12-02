Вечером и ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой снег

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-02T08:31:38+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -4 градуса, ощущается как -10.

В течение дня ожидается малооблачная погода, вечером и ночью возможен небольшой снег.

Ветер южный, 4 метра в секунду, влажность в течение дня 77-80%, к вечеру облачно. Атмосферное давление — 754 миллиметра ртутного столба.

В течение дня температура воздуха поднимется незначительно - до -2 градусов. Ветер усилится до 4,7 метров в секунду и сменит направление на юго-западный.

Луна растет, магнитное поле спокойное.

К концу недели прогнозируется небольшое потепление до 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU