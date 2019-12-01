Навашинский «супермен» причинил ущерб в 4000 рублей
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть МО МВД России «Навашинский» поступило сообщение о краже двух железнодорожных рельс. Выяснилось, что неизвестный вынес с территории одного из навашинских предприятий две рельсы длиной 4 метра.
Нечестно добытый нелегким трудом металл преступник немедленно «реализовал» - сдал в пункт приема лома и выручил за него 4000 рублей.
Мужчину — им оказался 31-летний житель Навашинского района - быстро задержали, он дал признательные показания. В частности, сообщил, что вырученные деньги «потратил на собственные нужды».
В отношении задержанного сотрудниками отделения дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Кража двух рельс причинила предприятию ущерб в размере 4000 рублей.
Сколько весили две четырехметровые рельсы и как навашинский супермен вынес их незамеченным, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU