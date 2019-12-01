С 1 декабря нижегородцам необходимо заплатить налоги и поставить зимнюю резину

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-01T15:05:31+03:00

В этом году автомобилистам дали один день «отсрочки»

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В период с декабря по январь всем автомобилистам необходимо «переобуть» своих железных коней в зимнюю «обувь» - шипованные шины или так называемые «липучки».

Помимо этого, для автомобилей, попадающих в категории M и N по классификации Таможенного союза, будет действовать новый экокласс - Евро-6. Это относится к легковым машинам, автобусам, троллейбусам и любым грузовикам.

Кроме того, собственникам автомобилей необходимо в срок до 2 декабря опалтить налоги за прошлый год. Это касается в том числе и транспортного налога. Обычно последним днем для уплаты налогов считается 1 декабря, но поскольку в этом году оно выпало на воскресенье, автомобилистам дали один день «отсрочки». Если налог не будет оплачен в срок, то его сумма увеличится, так как за каждый день просрочки будет начисляться пеня.

ИСТОЧНИК KP.RU