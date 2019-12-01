2019-12-01T13:01:21+03:00
Общество

Нижегородцам предлагают написать правовой диктант

Принять участие может любой желающий
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 3 по 10 декабря 2019 года во всех субъектах Российской Федерации

пройдет третий Всероссийский правовой диктант, сообщает Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России». Диктант пройдет в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн на портале юрдиктант.рф с 3 по 10 декабря 2019 года. Второй этап - очное написание диктанта 6 декабря 2019 года.

Организаторы акции - Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета.

С помощью этой акции организаторы хотят оценить уровень правовой грамотности населению, а также привлечь всех россиян к изучению права. Принять участие в написании Диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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