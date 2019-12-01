В Чкаловске обсудят концепции благоустройства

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-01T12:27:52+03:00

Город претендует на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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Как сообщили институте развития городской среды Нижегородской области, общественные обсуждения концепций благоустройства общественной территории пройдут в Чкаловске во Дворце культуры и спорта (ул. Чкалова, 1) 4 декабря в 18:00.

В следующем году город планирует принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В процессе обсуждения можно будет заполнить анкету и присоединиться к групповой работе с картами-схемами. После анализа всех мнений и материалов специалисты Института развития городской среды Нижегородской области сформируют предварительную концепцию благоустройства. Предварительную концепцию планируется обнародовать в конце декабря этого года, а после согласования с жителями — представить на Всероссийский конкурс. В случае победы Министерство строительства РФ выделит городу денежный грант на благоустройство.

Голосование по выбору территорий проходило на сайте golosza.ru. В лидеры по итогам голосования вышли улица Степана Халтурина — туристический центр города, и пристань Чкаловска, куда прибывают туристические круизные судна.

Напомним, по итогам конкурса в 2018 году четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». На их благоустройство было выделено 325 млн руб. В 2019 году еще четыре города получили гранты - Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составила 249 миллионов рублей. К благоустройству этих городов приступят в 2020 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU