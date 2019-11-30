2019-11-30T18:02:23+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» уступил московскому «Динамо» в последнем матче осени

Матч состоялся 29 ноября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Хоккейный клуб «Торпедо» проиграл в последнем матче осени гостям из Москвы – об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды. Матч состоялся вечером 29 ноября 2019 года.

Матч начался с поднятия именного стяга с номером «6», под которым целых 17 лет играл за «Торпедо» капитан команды и президент Нижегородской областной федерации хоккея Михаил Пресняков. Затем Михаил Пресняков вместе со своим партнером по обороне, двукратным чемпионом мира Юрием Федоровым открыл матч символическим вбрасыванием шайбы.

Игра получилась зрелищной и изобилующей опасными моментами, но небогатой на голы. В первом периоде счет составил 0:1 в пользу гостей, во втором остался неизменным, а в третьем «Торпедо» удалось сравнять счет. В овертайме также было много опасных моментов, но голов болельщики так и не увидели. А вот в серии буллитов удача улыбнулась московским гостям. Таким образом, матч завершился со счетом 1:2 Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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