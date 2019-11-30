2019-11-30T16:54:59+03:00
Происшествия

18-летний юноша лишился руки на производстве в Нижегородской области

Молодой человек сунул руку в движущиеся части оборудования
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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18-летнему рабочему оторвало руку на производстве в Нижегородской области. Тяжелый несчастный случай, произошедший на производстве ООО «ЭкоВторСнаб», в настоящее время расследуется Государственной инспекцией труда по региону.

Согласно информации, инцидент произошел 24 ноября 2019 года. Работник измельчал сырье на оборудовании и в какой-то момент решил посмотреть и протолкнуть рукой остатки материала в загрузочной камере. Рука юноши попала в движущие части работающего оборудования. В результате произошла травматическая ампутация предплечья. Кроме того, молодому человеку частично оторвало кожу до середины плеча.

- Проверяется соблюдение норм охраны труда в части инструктирования и обучения безопасным методам работы, а также эксплуатации на предприятии исправного оборудования, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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