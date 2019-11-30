2019-11-30T13:10:24+03:00
Общество

Сезон охоты на медведя закрывается в Нижегородской области с 1 декабря

Браконьерам грозит штраф от 180 до 300 тысяч рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сезон охоты на медведя, длившийся с 1 августа по 30 ноября 2019 года, закрывается в Нижегородской области. Об этом сообщают в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

- При нелегальной добыче хищника виновному грозит уголовная ответственность и штраф от 180 до 300 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Кстати, в этом году поголовье медведей в регионе заметно увеличилось – если в прошлом году в Нижегородской области насчитывалось 966 хищников, то в этом году уже 1151. При этом рекомендуемая численность косолапых - два медведя на 1000 га охотничьих угодий.

Напомним, ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в регионе благодаря государственной программе «Охрана животного мира Нижегородской области», которую утвердил глава региона Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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