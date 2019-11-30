Рис, сахар и пшено подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-30T12:36:28+03:00

Кроме того, снизились цены на белокочанную капусту, картофель, чай, подсолнечное и сливочное масло

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Розничные цены на шлифованный рис, сахар-песок и пшено снизились в Нижегородской области за неделю с 18 по 25 ноября 2019 года. Снижение составило от 1% до 5,5%. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Кроме того, подешевели белокочанная капуста, картофель, чай, подсолнечное и сливочное масло. По дешевизне некоторых основных продуктов питания Нижегородская область занимает сейчас 4-7 место среди 14 регионов ПФО. А стоимость условного набора продуктов питания в Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя.

Напомним, ранее в Нижегородской области снижались цены на рыбу, кондитерские изделия и овощи.

Напомним также, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль регионального УФАС в сохранении адекватных цен на товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU