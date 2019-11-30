Экс-полицейского осудят за организацию борделя в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-30T10:08:32+03:00

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет

Изменить размер текста: A A

Экс-полицейского осудят за организацию притона для занятия проституцией в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В 2016 году нижегородец решил создать притон и привлек к его организации двоих знакомых, один из которых занимал в то время пост начальника отделения УМВД России по Нижнему Новгороду. Злоумышленники арендовали помещение на площади Маркина и под видом стриптиз-клуба устроили бордель, в котором оборудовали комнаты для оказания интимных услуг за плату. Для проституток также была арендована квартира в центре города.

Позднее к компании присоединились еще две женщины, имевшие опыт в организации стриптиз-клубов. У полицейского же была своя задача – он разрабатывал и применял меры конспирации, предупреждал подельников о проверках и инструктировал, как пройти такие проверки.

Притон проработал почти год – с 25 ноября 2016 года по 7 октября 2017 года. Полицейский был уволен из органов внутренних дел.

В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в Нижегородский районный суд. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU