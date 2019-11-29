В Нижнем Новгороде наградили лучшие IT-проекты

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-29T17:11:57+03:00

В этом году впервые за историю конкурса «IT-проект года» в выборе победителей приняли участие зрители

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28 ноября состоялся четвёртый конкурс «IT-проект года». Эксперты IT-индустрии определили перспективные разработки года. Финалисты конкурса презентовали инновации зрителям и жюри в формате питч-сессий и Баттла проектов.

Ежегодный конкурс «IT-проект года» проходит в Нижнем Новгороде в четвертый раз, и в этом году собрал более 200 опытных и начинающих представителей сферы IT. Всего было подано 124 проекта от участников из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Бердянска, Иркутска, Калуги, Ростова-на-Дону, Сарова, Томска, Самары. 34 IT-проекта вышли в финал по итогам голосования экспертного жюри конкурса.

28 ноября были названы 13 перспективных IT-проектов. В этом году впервые за историю конкурса в выборе победителей приняли участие зрители.

Лидером зрительского голосования, победителем в номинации «Признание коллег» и лучшим интегратором 2019 года названа компания «Аксиома» с проектом «Платформа бережливого процессинга в регионе». Лучшим стартапом года назван проект «Доступный город AR» команды «MIXAR».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что конкурс является одним из инструментов поддержки и развития отрасли и площадкой для обмена опытом и идеями в сфере IT.

«Нижегородская область входит в число пяти ведущих IT-центров России. У нас сосредоточено большое количество IT-компаний - более 700, сильные вузы, которые выпускают высококвалифицированные кадры. И наша задача – вывести регион на лидирующие позиции в рейтинге IT-центров. Конкурс вовлекает в эту работу государственные структуры, бизнес, учебные заведения, творческую молодёжь. Это отличная возможность рассказать IT-компаниям про свои технологии и получить поддержку нижегородского правительства», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Организатор конкурса - Международный IT-кластер Нижегородской области (iCluster).

ИСТОЧНИК KP.RU