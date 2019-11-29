2019-11-29T15:59:34+03:00
Общество

Нижегородские аграрии подвели итоги сезона

В регионе отмечается рост урожайности по всем сельскохозяйственным культурам
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, объемы собранного урожая 2019 года превысили прошлогодние показатели.

«Несмотря на все сложности сельскохозяйственного года, наши аграрии собрали хороший урожай. По предварительным итогам уборочной кампании достигнут рост по всему спектру сельскохозяйственных культур. В частности, увеличено производство зерна – на 60 тысяч тонн, картофеля – на 100 тысяч тонн, сахарной свеклы – на 150 тысяч тонн, овощей – на 16 тысяч тонн, плодово-ягодной продукции – на 140 тонн», - уточнил Николай Денисов.

Руководитель ведомства сообщил, что в 2019 году собрано 1,2 млн тонн зерна, более 490 тыс. тонн картофеля и 41 тыс. тонн овощей (без учета личного сектора), около 450 тыс. тонн сахарной свеклы, свыше 500 тонн плодов и ягод.

«Успешному проведению сельскохозяйственного сезона способствовало обновление машинно-тракторного парка в сельхозорганизациях области, а также наличие необходимого количества материально-технических ресурсов – семян, удобрений, средств химической защиты растений, - отметил Николай Денисов. - В 2019 году сельхозтоваропроизводителями области закуплено около 500 единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны».

Более 300 единиц техники на сумму свыше одного миллиарда рублей приобретено аграриями с использованием мер господдержки. На эти цели из областного бюджета было выделено порядка 180 миллионов рублей. Почти 30 нижегородских фермеров получили гранты «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что по решению главы региона Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области в 2019 году была увеличена почти на 30% за счет средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде наградили лучшие IT-проекты
На одной из нижегородских улиц вводится одностороннее движение
Баскетбол в атмосфере рок-концерта: «Нижний Новгород» принимает «Химки»
Глеб Никитин: «Сейчас все должны взять волю в кулак»
Нижегородский пожарный пытался спасти кошку после пожара
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается гололед и метель
Рабочему оторвало руку на стройке в Арзамасе
Телекомпания «Волга» начала вещание в цифре с 29 ноября 2019 года
Нижегородцы нашли все бутылки со 100 долларами от «Орла и Решки»
В Нижнем Новгороде появились контейнерные площадки с улучшенным дизайном
В Нижнем Новгороде ожидаются осадки в течение дня
Полмиллиона рублей похитили у жителя Дзержинска из подлокотника автомобиля
В Нижегородской области объявлен конкурс проектов развития территорий
Нижегородские дорожники закупили более 300 тысяч тонн пескосоляной смеси
Андрей Чертков: "Газпром не хочет признавать свою вину в отравлении детей в вадской школе"
Нижегородская деревня вошла в российский рейтинг самой дорогой аренды
Максим Лубяной: «Глеб Никитин, возглавив “Единую Россию” в Нижегородской области, поделился с партией своим рейтингом»
Ростехнадзор не обнаружил нарушений в работе ГРС в Вадском районе
В Дзержинске снова отключили отопление
Нижегородцев уговаривают купить газовые датчики, представляясь «сотрудниками МЧС»