Нижегородские аграрии подвели итоги сезона

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-29T15:59:34+03:00

В регионе отмечается рост урожайности по всем сельскохозяйственным культурам

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Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, объемы собранного урожая 2019 года превысили прошлогодние показатели.

«Несмотря на все сложности сельскохозяйственного года, наши аграрии собрали хороший урожай. По предварительным итогам уборочной кампании достигнут рост по всему спектру сельскохозяйственных культур. В частности, увеличено производство зерна – на 60 тысяч тонн, картофеля – на 100 тысяч тонн, сахарной свеклы – на 150 тысяч тонн, овощей – на 16 тысяч тонн, плодово-ягодной продукции – на 140 тонн», - уточнил Николай Денисов.

Руководитель ведомства сообщил, что в 2019 году собрано 1,2 млн тонн зерна, более 490 тыс. тонн картофеля и 41 тыс. тонн овощей (без учета личного сектора), около 450 тыс. тонн сахарной свеклы, свыше 500 тонн плодов и ягод.

«Успешному проведению сельскохозяйственного сезона способствовало обновление машинно-тракторного парка в сельхозорганизациях области, а также наличие необходимого количества материально-технических ресурсов – семян, удобрений, средств химической защиты растений, - отметил Николай Денисов. - В 2019 году сельхозтоваропроизводителями области закуплено около 500 единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны».

Более 300 единиц техники на сумму свыше одного миллиарда рублей приобретено аграриями с использованием мер господдержки. На эти цели из областного бюджета было выделено порядка 180 миллионов рублей. Почти 30 нижегородских фермеров получили гранты «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, что по решению главы региона Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства Нижегородской области в 2019 году была увеличена почти на 30% за счет средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU