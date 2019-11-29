Глеб Никитин: «Сейчас все должны взять волю в кулак»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-29T14:45:05+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с главами местного самоуправления и администраций районов и городских округов напомнил собравшимся о необходимости предоставить строгую отчетность об исполнении нацпроектов.

«Есть стандартная отчетная форма паспортов реализации национальных проектов, которая позволяет быстро свести данные. К 20 декабря я должен получить от вас этот документ. Сейчас все должны взять руки, ноги и волю в кулак и решить вопрос», - отметил Глеб Никитин, имея в виду необходимость мобилизации для исполнения нацпроектов.

Напомним, по поручению губернатора во всех муниципальных районах до конца года во всех муниципалитетах должны пройти совместные заседания представителей областного правительства и местных чиновников. На заседаниях будет дана оценка исполнению национальных проектов в 2019 году. Оно может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным.

«Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. Буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет некомфортно», - заявил Глеб Никитин.

Качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным, если не достигнуты целевые показатели проекта в части кассового исполнения или нарушены сроки ввода объекта без объективных на то причин и оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU