2019-11-29T14:35:32+03:00
Общество

Нижегородский пожарный пытался спасти кошку после пожара

Пока одни создают настоящие концлагеря для домашних животных, другие пытаются спасти каждую «усато-полосатую» жизнь
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В квартире многоэтажки на улице Баренца вспыхнул пожар, загорелась кухня. Прибывшие на место происшествия пожарные разбили окно, вскрыли дверь и благополучно потушили возгорание.

Когда пожар уже был благополучно потушен, пожарный 45 пожарно-спасательной части Владислав Люлюкин заметил обездвиженную кошку. Он вынес несчастное животное на улицу и попытался реанимировать с помощью массажа сердца. За жизнь кошки он боролся до конца.

«В нашей работе случается всякие, и нередко мы спасаем от гибели не только людей, но и попавших в беду питомцев. Каждая живая душа бесценна и заслуживает внимания. Я просто не мог оставить эту кошку в сгоревшей квартире, зная, что у нее был шанс выжить. К реанимации животного я приступил сразу же. До последнего надеялся, что кошка выживет. К сожалению, спасти ее не удалось» - рассказывает пожарный.

К слову, в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 28 человек и 7 единиц техники. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде наградили лучшие IT-проекты
На одной из нижегородских улиц вводится одностороннее движение
Нижегородские аграрии подвели итоги сезона
Баскетбол в атмосфере рок-концерта: «Нижний Новгород» принимает «Химки»
Глеб Никитин: «Сейчас все должны взять волю в кулак»
В выходные в Нижнем Новгороде ожидается гололед и метель
Рабочему оторвало руку на стройке в Арзамасе
Телекомпания «Волга» начала вещание в цифре с 29 ноября 2019 года
Нижегородцы нашли все бутылки со 100 долларами от «Орла и Решки»
В Нижнем Новгороде появились контейнерные площадки с улучшенным дизайном
В Нижнем Новгороде ожидаются осадки в течение дня
Полмиллиона рублей похитили у жителя Дзержинска из подлокотника автомобиля
В Нижегородской области объявлен конкурс проектов развития территорий
Нижегородские дорожники закупили более 300 тысяч тонн пескосоляной смеси
Андрей Чертков: "Газпром не хочет признавать свою вину в отравлении детей в вадской школе"
Нижегородская деревня вошла в российский рейтинг самой дорогой аренды
Максим Лубяной: «Глеб Никитин, возглавив “Единую Россию” в Нижегородской области, поделился с партией своим рейтингом»
Ростехнадзор не обнаружил нарушений в работе ГРС в Вадском районе
В Дзержинске снова отключили отопление
Нижегородцев уговаривают купить газовые датчики, представляясь «сотрудниками МЧС»