Нижегородский пожарный пытался спасти кошку после пожара
В квартире многоэтажки на улице Баренца вспыхнул пожар, загорелась кухня. Прибывшие на место происшествия пожарные разбили окно, вскрыли дверь и благополучно потушили возгорание.
Когда пожар уже был благополучно потушен, пожарный 45 пожарно-спасательной части Владислав Люлюкин заметил обездвиженную кошку. Он вынес несчастное животное на улицу и попытался реанимировать с помощью массажа сердца. За жизнь кошки он боролся до конца.
«В нашей работе случается всякие, и нередко мы спасаем от гибели не только людей, но и попавших в беду питомцев. Каждая живая душа бесценна и заслуживает внимания. Я просто не мог оставить эту кошку в сгоревшей квартире, зная, что у нее был шанс выжить. К реанимации животного я приступил сразу же. До последнего надеялся, что кошка выживет. К сожалению, спасти ее не удалось» - рассказывает пожарный.
К слову, в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 28 человек и 7 единиц техники. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU