Нижегородский пожарный пытался спасти кошку после пожара

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-29T14:35:32+03:00

Пока одни создают настоящие концлагеря для домашних животных, другие пытаются спасти каждую «усато-полосатую» жизнь

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В квартире многоэтажки на улице Баренца вспыхнул пожар, загорелась кухня. Прибывшие на место происшествия пожарные разбили окно, вскрыли дверь и благополучно потушили возгорание.

Когда пожар уже был благополучно потушен, пожарный 45 пожарно-спасательной части Владислав Люлюкин заметил обездвиженную кошку. Он вынес несчастное животное на улицу и попытался реанимировать с помощью массажа сердца. За жизнь кошки он боролся до конца.

«В нашей работе случается всякие, и нередко мы спасаем от гибели не только людей, но и попавших в беду питомцев. Каждая живая душа бесценна и заслуживает внимания. Я просто не мог оставить эту кошку в сгоревшей квартире, зная, что у нее был шанс выжить. К реанимации животного я приступил сразу же. До последнего надеялся, что кошка выживет. К сожалению, спасти ее не удалось» - рассказывает пожарный.

К слову, в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 28 человек и 7 единиц техники. Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU