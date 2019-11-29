Рабочему оторвало руку на стройке в Арзамасе
В городе Арзамасе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего при производстве разгрузочных работ на стройке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Согласно информации, инцидент произошел 28 ноября 2019 года на строительной площадке на улице Молокозаводской. Во время производства разгрузочных работ с применением стрелового крана там произошел обрыв троса, а стрела крана упала. В результате пострадал один из рабочих, который в тот момент находился в кузове грузового автомобиля. 57-летнему мужчине отормало руку. Пострадавшего доставили в городскую больницу.
В настоящее время следователи СК изымают необходимую документацию и назначают экспертизы. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность при проведении строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU