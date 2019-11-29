Телекомпания «Волга» начала вещание в цифре с 29 ноября 2019 года

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-29T11:43:16+03:00

Программы ТК «Волга» можно увидеть ежедневно с 6 до 8 утра и с 17 до 19 вечера на канале ОТР

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Нижегородская телекомпания «Волга» начала вещание в цифре с пятницы, 29 ноября 2019 года – теперь новостные выпуски и программы телекомпании – «Экипаж», «Послесловие», «Герои Волги» и другие – можно увидеть ежедневно с 6 до 8 часов утра и с 17 до 19 часов вечера на канале ОТР (Общественное телевидение России).

Этот проект реализуется в рамках поручения правительства РФ о создании условий по доступности региональных каналов, не вошедших в цифровые мультиплексы. Обязательные к распространению региональные каналы («Волга» входит в их число) получили возможность вещания в первом цифровом мультиплексе на канале Общественное телевидение России.

В полном объеме телекомпания «Волга» вещает на 21-ой кнопке во всех сетях кабельного телевидения, на 7-ом метровом канале в Нижнем Новгороде, а также через спутниковое вещание «Орион Экспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU