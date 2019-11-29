2019-11-29T10:33:03+03:00
Общество

Нижегородцы нашли все бутылки со 100 долларами от «Орла и Решки»

В поисках им помогали «друзья со всей России»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Первые отчеты о поисках нижегородцы начали размещать в соцсетях сразу после выхода программы в эфир, вечером 26 октября. Поиски закончились полным успехом: бутылка №1 была найдена на Большой Покровке, бутылка №2 — на Рождественской, бутылка №3 — напротив гостиницы Александровский сад, бутылку №4 обнаружили на Нижегородском кольце, бутылку №5 - яхт-клубе Фрегат.

Говорят, что участникам увлекательного квеста помогали в поисках «друзья с Дальнего Востока» и из других регионов, где программа вышла в эфир намного раньше из-за разницы в часовых поясах.

Напомним, новый выпуск программы «Орел и Решка» показали на телеканале «Пятница» вечером 26 ноября. Съемки велись в сентябре.

Ведущая шоу Мария Горбань, которой достались 100 долларов, прокатилась на канатной дороге,побывала в Кремле и посмотрела хоккейный матч между нижегородским «Торпедо» и финским «Йокеритом». Кроме того, она побывала в Городце, где попробовала знаменитые на всю Россию пряники.

Мария Миногарова, получив золотую карту, каталась на яхте, участвовала в экстремальных гонках по Нижегородскому кольцу, посетила бал в усадьбе Рукавишниковых в образе графини из XIX века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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