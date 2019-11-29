2019-11-29T10:12:55+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появились контейнерные площадки с улучшенным дизайном

Из областного бюджета муниципалитетам на обустройство зон для сбора мусора было выделено около 400 миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Первые контейнерные площадки с улучшенным дизайном появились в Сормовском районе. Всего планируется установить около 500 новых контейнерных площадок. Многие будут выполнены по так называемому «33му проекту», который администрация города разрабатывала для туристических зон. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев и заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов осмотрели новые объекты.

«Мы столкнулись с проблемой создания инфраструктуры для обеспечения оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов – это одна из составляющих реформы в сфере обращения с ТКО. Глава города Владимир Панов поставил задачу – разработать такой проект, который будет эстетически привлекательным, не очень дорогим и, чтобы обслуживание и содержание таких контейнерных площадок было бы необременительным для населения», – подчеркнул Алексей Краснов.

Как сообщил Александр Гриднев, в этом году из областного бюджета муниципалитетам было выделено около 400 миллионов рублей. На эти средства предполагается обустроить более 3 тысяч площадок и закупить контейнеры для них. Муниципалитетам предложено 32 типовых проекта благоустройства площадок, состоящих из нескольких типовых модулей и отделения для крупногабаритного мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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