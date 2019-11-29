В Нижнем Новгороде ожидаются осадки в течение дня
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -1 градус, ощущается как -6.
К концу недели ожидаемо потеплело, но вместе с теплом пришли и осадки. В течение дня ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, а к вечеру - снег.
Ветер южный, 3 метра в секунду, влажность 85%, облачно. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба.
В течение дня температура воздуха поднимется до 0. Ветер усилится до 4,7 метров в секунду и сменит направление на юго-восточный.
Луна растет, магнитное поле спокойное.
ИСТОЧНИК KP.RU