В Нижнем Новгороде ожидаются осадки в течение дня

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-29T09:20:51+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -1 градус, ощущается как -6.

К концу недели ожидаемо потеплело, но вместе с теплом пришли и осадки. В течение дня ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, а к вечеру - снег.

Ветер южный, 3 метра в секунду, влажность 85%, облачно. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба.

В течение дня температура воздуха поднимется до 0. Ветер усилится до 4,7 метров в секунду и сменит направление на юго-восточный.

Луна растет, магнитное поле спокойное.

ИСТОЧНИК KP.RU