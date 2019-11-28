2019-11-28T17:38:10+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей похитили у жителя Дзержинска из подлокотника автомобиля

Забыв про деньги, мужчина сам отогнал машину в автосервис
Вероника КОТИК
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Полмиллиона рублей похитили у жителя Дзержинска из подлокотника автомобиля.Полмиллиона рублей похитили у жителя Дзержинска из подлокотника автомобиля.
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Пригнав автомобиль «Опель Астра» в автосервис, мужчина напрочь забыл, что оставил в подлокотнике сиденья целых полмиллиона рублей. За что и поплатился.

- 8 ноября неизвестные похитили из автомобиля на территории автосервиса 500 тысяч рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Когда на другой день 28-летний житель Дзержинска вернулся за своим автомобилем, денег в подлокотнике уже не оказалось.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже не первое ограбление, совершенное прямо в транспортном средстве. Не так давно 80-летняя жительница Нижнего Новгорода жаловалась, что неизвестные похитили у нее из трусов 219 тысяч рублей и паспорт. Сейчас по данному факту также проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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