В Нижегородской области объявлен конкурс проектов развития территорий

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-28T16:53:34+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять активное участие в программе поддержки местных инициатив.

«Процедура участия в программе стала еще более удобной и понятной. Определено несколько направлений реализации местных инициатив в 2020 году: это проекты «Дорога к дому», «Никто не забыт», «Спорт для всех», «Все лучшее детям» и «Делаем вместе». Так в проект «Никто не забыт» входит строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне, что дает дополнительные возможности для подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. Еще одним плюсом реализации программы стало изменение сроков подачи инициатив населения. Заявки начали принимать уже в этом году, а это увеличивает время на подготовку и реализацию проектов», - подчеркнул Глеб Никитин.

Конкурс стартовал 27 ноября и продлится до 31 января 2020 года. Проекты будут воплощены в жизнь уже в следующем году.

Участники проекта «Дорога к дому» должны составить план мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству дорожной сети и тротуаров. Спортивные объекты относятся к проекту «Спорт для всех!», а детские площадки – к проекту «Все лучшее детям!». В проект «Делаем вместе!» входят мероприятия по строительству, ремонту и благоустройству объектов ЖКХ, водоснабжения, уличного освещения, массового отдыха, учреждений культуры и пр.

Заявку на участие можно подать по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, южное крыло, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, кабинет 25. В рабочие дни с 9.00 до 17.00.

С подробной информацией можно познакомиться на сайте: https://mvp.government-nnov.ru/?id=195723.

ИСТОЧНИК KP.RU