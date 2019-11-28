2019-11-28T16:22:26+03:00
Общество

Нижегородские дорожники закупили более 300 тысяч тонн пескосоляной смеси

В зимний период 39 подрядных организаций будут отвечать за содержание региональных дорог
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в министерстве транспорта и автомобильных дорог состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой встречи стала подготовка дорожных организаций к зиме.

«Зимнее содержание дорог - ответственный и трудоемкий процесс, требующий комплексного подхода. Поэтому мы с сентября начали проверку готовности дорожных организаций к работе в предстоящий зимний период. Оценивали наличие и состояние специализированной техники, теплых стоянок и помещений для рабочих и водителей, анализировали планы по заготовке противогололедных материалов. В итоге контракты на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений заключены с 39 компаниями», - сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

По словам Павла Саватеева, перед дорожниками поставлена задача поддерживать дорожное покрытие в безопасном состоянии, обрабатывать дороги реагентами и регулярно чистить снег и наледь.

По информации ГУАД Нижегородской области, обслуживающие организации уже закупили более 300 тысяч тонн пескосоляной смеси и 52 тысячи тонн технической соли. Это 80% и 90% от необходимого объема соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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