2019-11-28T16:54:38+03:00
Общество

Андрей Чертков: «Газпром не хочет признавать свою вину» в отравлении детей в вадской школе

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков прокомментировал заявление Ростехнадзора
Елена ЛАЗАРЕВА
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Эксперты Ростехнадзора дали заключение, что режим работы технологических устройств ГРС «Вад» 25 ноября соответствовал Технологическому регламенту на эксплуатацию. Тем не менее, по словам Андрея Черткова, Следственный комитет все еще рассматривает выброс примеси для определения запаха газа нa газораспределительной станции одной из основных версий происшествия.

«Предварительная версия причин происшествия в Вадском районе, выдвинутая Следственным комитетом, не изменилась. Следствие еще идет, давайте дождемся его результатов», - отметил Андрей Чертков.

Напомним, несколько часов назад пресс-служба "Газпром трансгаз Нижний Новгород" распространила информацию со ссылкой на Ростехнадзор. По данным пресс-службы, эксперты осмотрели узлы одорации и подогрева газа, емкости для хранения одоранта и пришли к выводу, что все оборудование технически исправно.

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2019 года из школы в городе Вад были госпитализированы сразу 32 человека, причем 29 из них – дети. Позднее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 44 человек. Предварительный диагноз – отравление газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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