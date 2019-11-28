Максим Лубяной: «Глеб Никитин, возглавив “Единую Россию” в Нижегородской области, поделился с партией своим рейтингом»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-28T15:13:27+03:00

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27 ноября прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород»» «ОколоКремля» на тему «Новые вызовы для партии “Единая Россия” в Нижегородской области». Руководитель Института проблем социальных управлений Максим Лубяной рассказал, что рейтинг партии в Нижегородской области постоянно колеблется.

- Вспомните «Единую Россию» десять лет назад, сколько было у нее активностей. Сейчас мы видим это? Нет, к сожалению. Даже при всем уважении к бывшему руководителю регионального отделения Денису Москвину, его личный пиар превалировал над пиаром и действиями партии. Наверное, это неплохо. Вообще у нас депутаты Госдумы и региональных органов стали подменять партийную повестку своими инициативами. Но насколько они эффективны, мы видим, в том числе, и по рейтингам, - отметил социолог.

Мне кажется, что здесь стоит процитировать президента, который на съезде сказал, что статус правящей партии заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить. Так вот за последние десять лет «Единая Россия» перестала быть партией служения. Она стала действительно править. Более того, партия разучилась бороться. На любых выборах сейчас, будем говорить откровенно, политической борьбы нет. И дело не только в том, что слабы оппозиционные партии, проблема в самой «Единой России». Бороться нужно всегда, даже где-то самому с собой.

Очень много в последнее время было оценок после того, как губернатор возглавил региональное отделение партии, хорошо это или плохо. По моему мнению, «Единой России» стало лучше, а вот рейтингу Глеба Сергеевича – хуже. Практически все, кто бы так или иначе проголосовал за Никитина, проголосуют теперь и за «Единую Россию». Глеб Никитин поделился своей поддержкой с ЕР, но он же губернатор. Получается, ему теперь придется работать в два раза больше, чтобы и свой рейтинг поднимать, и рейтинг партии.

ИСТОЧНИК KP.RU