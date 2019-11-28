Ростехнадзор не обнаружил нарушений в работе ГРС в Вадском районе

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-28T14:45:25+03:00

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Сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора дали заключение по результатам проверки газораспределительной станции «Вад». Об этом сообщает пресс-служба "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

По данным источника, специалисты Ростехнадзора не обнаружили нарушений в режиме эксплуатации оборудования газораспределительной станции "Вад" в день отравления газом учащихся вадской школы. Эксперты осмотрели узлы одорации и подогрева газа, емкости для хранения одоранта и пришли к выводу, что все оборудование технически исправно. В день отравления работ по сливу одоранта в емкость для хранения и заправка им расходных емкостей не производилось.

Также в пресс-службе приводят данные Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от ГРС «Вад» до школы, находящейся на расстоянии около 2,2 км от ГРС в центре плотной жилой застройки», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, сразу после происшествия по факту массового отравления школьников в Вадском районе региональная прокуратура и СУ СК начали проверку. В качестве одной из причин отравления рассматривали в том числе и утечку газа из ближайшей газораспределительной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU