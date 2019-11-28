2019-11-28T14:45:25+03:00
Общество

Ростехнадзор не обнаружил нарушений в работе ГРС в Вадском районе

Эксперты пришли к выводу, что все оборудование технически исправно
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора дали заключение по результатам проверки газораспределительной станции «Вад». Об этом сообщает пресс-служба "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

По данным источника, специалисты Ростехнадзора не обнаружили нарушений в режиме эксплуатации оборудования газораспределительной станции "Вад" в день отравления газом учащихся вадской школы. Эксперты осмотрели узлы одорации и подогрева газа, емкости для хранения одоранта и пришли к выводу, что все оборудование технически исправно. В день отравления работ по сливу одоранта в емкость для хранения и заправка им расходных емкостей не производилось.

Также в пресс-службе приводят данные Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от ГРС «Вад» до школы, находящейся на расстоянии около 2,2 км от ГРС в центре плотной жилой застройки», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, сразу после происшествия по факту массового отравления школьников в Вадском районе региональная прокуратура и СУ СК начали проверку. В качестве одной из причин отравления рассматривали в том числе и утечку газа из ближайшей газораспределительной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области объявлен конкурс проектов развития территорий
Нижегородские дорожники закупили более 300 тысяч тонн пескосоляной смеси
Андрей Чертков: «Газпром не хочет признавать свою вину» в отравлении детей в вадской школе
Нижегородская деревня вошла в российский рейтинг самой дорогой аренды
Максим Лубяной: «Глеб Никитин, возглавив “Единую Россию” в Нижегородской области, поделился с партией своим рейтингом»
В Дзержинске снова отключили отопление
Нижегородцев уговаривают купить газовые датчики, представляясь «сотрудниками МЧС»
Роспотребнадзор готовится к «черной пятнице» в нижегородских ТЦ
На снос ветхого жилфонда Нижегородской области требуется более 100 млн рублей
25 нижегородцев получили государственные награды
Нижегородского театрала обманули на 20 тысяч рублей
К вечеру ожидается небольшой снег
Объем экспорта Нижегородской области составил 3,2 млрд долларов
В Автозаводскую больницу привезли новое оборудование
«Через 2-3 года мы можем увидеть нижегородский фильм», - киноэксперт Олег Иванов
Улицу Мечникова частично перекроют
Юные нижегородки стали победительницами всероссийского конкурса
Начинается обсуждение «Комфортной городской среды»-2020
В Копосово будут чаще останавливаться электрички
40 общественных территорий планируется благоустроить в 2020 году
В Городце завершился кинофестиваль короткометражного кино
Следственный комитет проводит проверку в дзержинской школе
У нижегородца обнаружили 500 пакетиков с наркотиками
В городе Бор открывается новый детский сад
Комитет против пыток добился возбуждения дела спустя девять лет
Нижегородские предприниматели не соблюдают правила выкладки молочных продуктов
В течение дня осадков не ожидается