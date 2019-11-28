2019-11-28T14:00:12+03:00
Общество

В Дзержинске снова отключили отопление

Без тепла остались несколько десятков домов
Елена ЛАЗАРЕВА
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По информации администрации города, отопление и горячее водоснабжение отключено в нескольких десятках домов на проспектах Циолковского и Ленинского Комсомола, ул. Петрищева, ул. Самохвалова, ул. Буденного. Без тепла остается также детская стоматологическая поликлиника и школа №23.

По информации источника, отключение связано с тем, что Дзержинские тепловые сети проводят работы по замене запорной арматуры на распределительной теплосети.

Работы планируется завершить к 20:00, после чего в дома подадут теплоноситель и горячую воду.

Напомним, что отопление и горячую воду в Дзержинске уже отключали и восстановили только сегодня утром. Отключение было связано с проведением ремонтных работ на участке магистральной тепловой сети.

Аварию ликвидировали к утру 28 ноября, теплоснабжение в полном объеме восстановили около 5 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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