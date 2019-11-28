Роспотребнадзор готовится к «черной пятнице» в нижегородских ТЦ

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-28T16:57:55+03:00

Специалисты напоминают, что к покупкам, сделанным в «черную пятницу», применяются те же нормы закона, что и к покупкам в обычные дни.

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Маркетинговая акция «черная пятница» пришла в Россию в 2013 году, и с каждым годом в ней принимают участие все больше сетевых магазинов и торговых точек. В этом году специалисты Управления Роспотребнадзора решили встретиться с нижегородцами не только в часы официального приема, но и открыть приемные непосредственно в крупных торговых центрах, где делаются серьезные дорогостоящие покупки.

Сотрудники Роспотребнадзора консультируют в ТЦ 29 ноября с 12.00 до 14.00.

В Нижнем Новгороде получить консультацию можно в ТЦ «Небо», гипермаркете МАКСИДОМ и

ТЦ «РИО».

По области специалисты будут работать в ТЦ «Шахунский» (Шахунья), ТЦ «Китеж» (Городец), ТЦ ООО «Колос» (Заволжье), ТЦ «Лайм» и ТЦ «Центральный» (Шатки), Центральный Универмаг (Семенов), ООО «Торговый центр» (Лысково), ТЦ «Омега» (Арзамас), ТЦ «Красные зори» (Выкса), ТЦ «Атолл» (Кстово), ТЦ “ЦУМ” (Дзержинск), ТЦ «Галактика» (Балахна).

ИСТОЧНИК KP.RU