На снос ветхого жилфонда требуется более 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-28T11:09:51+03:00

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Об этом сообщил министр строительства Анатолий Молев на заседании правительства Нижегородской области. «Снос расселенных ветхих домов относится к компетенции муниципальных властей. Но они ссылаются на отсутствие денег. По уточненным данным, в сумме им на это требуется более 100 млн рублей», - сказал Анатолий Молев.

Всего на территории области 220 домов, жители которых уже расселены, но здания не снесены. Дома полуразрушены, в любой момент в них может начаться пожар, а кроме того, они портят архитектурный облик городов.

Напомним, что на проблему обратил внимание губернатор области Глеб Никитин во время рабочих визитов в Дальнеконстантиновский и Борский районы.

Глеб Никитин указал на то, что минстрой должен подойти к работе дифференцировано.

«Есть районы, которым действительно нужно содействовать, где во-первых количество таких расселенных домов большое, а во-вторых финансовая обеспеченность низкая. Но есть районы, где муниципальные власти могут справиться с этой задачей сами. Необходимо проанализировать ситуацию со сносом расселенных домов в районах области и решить этот вопрос системно, в течение следующего года», - сказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU