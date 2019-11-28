2019-11-28T09:42:01+03:00
Общество

25 нижегородцев получили государственные награды

Среди наград Орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» и другие
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин вручил 25 нижегородцам государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в музее-усадьбе Рукавишниковых.

Заслуженным жителям региона вручили Орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», благодарность Президента России, благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ, орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» II степени и другие.

«Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, в общественной деятельности заслужили высокую оценку, - отметил Евгений Люлин. - Среди награжденных - представители и образования, и средств массовой информации, служб охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сферы услуг, государственного и муниципального управления. Всех их объединяет высокий профессионализм, умение работать с полной самоотдачей и, что самое главное, добиваться поставленных целей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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