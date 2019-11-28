Нижегородского театрала обманули на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-28T09:14:51+03:00

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В конце ноября в отдел полиции обратился студент-второкурсник одного из вузов Нижнего Новгорода. Молодой человек сообщил, что разместил на одном из сайтов объявление о своем намерении приобрести билеты на спектакль в один из нижегородских театров. Желающий продать театралу билеты нашелся довольно быстро — неизвестный мужчина предложил перевести на его счет 20400 рублей за билеты. Как говорится, утром деньги, вечером — билеты.

Студент оказался не в меру доверчивым и перевел интернет-незнакомцу означенную сумму. Незнакомец немедленно удалил страницу и на связь больше не выходил. Что, конечно, крайне неприятно и преступно, но не очень удивительно.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Кража». На данный момент преступник не найден.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области

ИСТОЧНИК KP.RU