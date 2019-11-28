К вечеру ожидается небольшой снег

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-28T08:30:09+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -6 градусов, ощущается как -11.

Ветер южный, 3 метра в секунду, влажность 73%, облачно с прояснениями. Атмосферное давление — 757 миллиметров ртутного столба.

В течение ближайших двух часов осадков не ожидается, в течение дня температура воздуха поднимется до -2 примерно к 13.00, к ночи - до -1 градуса.

Весь день будет пасмурно. Ветер - до 3,4 метров в секунду.

Луна растет, магнитное поле спокойное.

к позднему вечеру синоптики обещают небольшой снег, а к воскресенью — дождь со снегом и температуру от 0 до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU