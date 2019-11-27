Объем экспорта Нижегородской области составил 3,2 млрд долларов
Количество малых и средних предприятий Нижегородской области, работающих на экспорт, увеличилось на 22% за 9 месяцев 2019 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Изначально в рамках нацпроекта мы планировали увеличить долю малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки, на 10%. Конечно, итоги года подводить еще рано, но промежуточный мониторинг показал, что уже сейчас этот показатель вырос на 22%, что выше запланированного. Значит, такие меры господдержки, как проведение обучающих семинаров для бизнеса, организация и сопровождение бизнес-миссий для предпринимателей, компенсации части экспортных расходов оказались эффективными», - отметил Глеб Никитин.
Напомним, что с прошлого года в области стартовал пилотный проект акселерации экспортеров. Первыми участниками проекта стали 20 нижегородских компаний, каждой из которых была составлена дорожная карта развития производства экспортной продукции.
«Рост экспорта – это не только показатель качества продукции наших предприятий, их конкурентоспособности на внешнем рынке, - подчеркнул губернатор. - Это, что очень для нас важно, дополнительные доходы бизнеса, а значит, и возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников, создавать новые рабочие места».
По данным регионального минпрома, объем экспорта Нижегородской области составил 3,2 млрд долларов по итогам 9 месяцев 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU