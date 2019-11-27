2019-11-27T17:11:33+03:00
Общество

Объем экспорта Нижегородской области составил 3,2 млрд долларов

Малых и средних предприятий–экспортеров стало больше
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество малых и средних предприятий Нижегородской области, работающих на экспорт, увеличилось на 22% за 9 месяцев 2019 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Изначально в рамках нацпроекта мы планировали увеличить долю малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки, на 10%. Конечно, итоги года подводить еще рано, но промежуточный мониторинг показал, что уже сейчас этот показатель вырос на 22%, что выше запланированного. Значит, такие меры господдержки, как проведение обучающих семинаров для бизнеса, организация и сопровождение бизнес-миссий для предпринимателей, компенсации части экспортных расходов оказались эффективными», - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что с прошлого года в области стартовал пилотный проект акселерации экспортеров. Первыми участниками проекта стали 20 нижегородских компаний, каждой из которых была составлена дорожная карта развития производства экспортной продукции.

«Рост экспорта – это не только показатель качества продукции наших предприятий, их конкурентоспособности на внешнем рынке, - подчеркнул губернатор. - Это, что очень для нас важно, дополнительные доходы бизнеса, а значит, и возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников, создавать новые рабочие места».

По данным регионального минпрома, объем экспорта Нижегородской области составил 3,2 млрд долларов по итогам 9 месяцев 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Автозаводскую больницу привезли новое оборудование
«Через 2-3 года мы можем увидеть нижегородский фильм», - киноэксперт Олег Иванов
Улицу Мечникова частично перекроют
Юные нижегородки стали победительницами всероссийского конкурса
Начинается обсуждение «Комфортной городской среды»-2020
В Копосово будут чаще останавливаться электрички
40 общественных территорий планируется благоустроить в 2020 году
В Городце завершился кинофестиваль короткометражного кино
Следственный комитет проводит проверку в дзержинской школе
У нижегородца обнаружили 500 пакетиков с наркотиками
В городе Бор открывается новый детский сад
Комитет против пыток добился возбуждения дела спустя девять лет
Нижегородские предприниматели не соблюдают правила выкладки молочных продуктов
В течение дня осадков не ожидается