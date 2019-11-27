СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-27T17:11:33+03:00

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Количество малых и средних предприятий Нижегородской области, работающих на экспорт, увеличилось на 22% за 9 месяцев 2019 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Изначально в рамках нацпроекта мы планировали увеличить долю малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки, на 10%. Конечно, итоги года подводить еще рано, но промежуточный мониторинг показал, что уже сейчас этот показатель вырос на 22%, что выше запланированного. Значит, такие меры господдержки, как проведение обучающих семинаров для бизнеса, организация и сопровождение бизнес-миссий для предпринимателей, компенсации части экспортных расходов оказались эффективными», - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что с прошлого года в области стартовал пилотный проект акселерации экспортеров. Первыми участниками проекта стали 20 нижегородских компаний, каждой из которых была составлена дорожная карта развития производства экспортной продукции.

«Рост экспорта – это не только показатель качества продукции наших предприятий, их конкурентоспособности на внешнем рынке, - подчеркнул губернатор. - Это, что очень для нас важно, дополнительные доходы бизнеса, а значит, и возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников, создавать новые рабочие места».

По данным регионального минпрома, объем экспорта Нижегородской области составил 3,2 млрд долларов по итогам 9 месяцев 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU