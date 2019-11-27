В Автозаводскую больницу привезли новое оборудование

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-27T16:29:13+03:00

Региональный сосудистый центр больницы обслуживает почти половину Нижегородской области - 1 млн 650 тысяч человек. Фото: Министерство здравоохранения Нижегородской области

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В региональный сосудистый центр №1 городской клинической больницы №13 Автозаводского района поступило новое оборудование, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В больницу поступило высокотехнологичное оборудование - рентгеновский компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ангиографический комплекс, а также 2 диагностических комплекса для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены.

Главный врач больницы № 13 Александр Разумовский рассказал, что создание в 2010 году сосудистого центра позволяет буквально «лечить больных с колес».

«Сегодня, при помощи этого новейшего оборудования наши врачи могут сделать абсолютно все - от качественной диагностики до сложнейших операций и реабилитации, а самое главное - вернуть даже тяжелого пациента через 60-70 дней к полноценной жизни. Уже сейчас в лечении мы достигаем результатов европейского уровня, а новое высокотехнологичное оборудование открывает перед нами еще больше возможностей», - подчеркнул Александр Разумовский.

Для развития направления реабилитации в больницу было закуплено 11 единиц современного реабилитационного оборудования, реанимационной и следящей медицинской техники.

Региональный сосудистый центр больницы обслуживает почти половину Нижегородской области - 1 млн 650 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU