2019-11-27T16:06:40+03:00
Общество

«Через 2-3 года мы можем увидеть нижегородский фильм», - киноэксперт Олег Иванов

К 800-летию Нижнего Новгорода в регионе подготовили дорожную карту развития кино
Елена ЛАЗАРЕВА
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На стадионе «Нижний Новгород» в рамках подготовки к 800-летию города прошла стратегическая сессия по развитию кино и видеопроизводства. В мероприятии приняли участие режиссеры игровых и документальных фильмов, операторы и сценаристы, пиарщики и продюсеры, студенты и преподаватели. В дорожную карту вошло 14 предложений участников - от создания образовательной платформы, киноковоркинга и онлайн платформы до кинокомиссии с выделением рибейтов для реализации местных проектов.

«Нижегородская область похожа на другие регионы, в которые приходят для съемок московские студии. Нужно встраиваться в такие проекты, получать опыт и учиться снимать собственное кино. Через 2-3 года мы можем увидеть нижегородский фильм. Думаю, что это, может быть, драма, детектив или историческое кино», - считает киноэксперт Олег Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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