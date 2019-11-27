Улицу Мечникова частично перекроют

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-27T15:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за ремонта инженерных коммуникаций будет временно прекращено движение транспорта по улице Мечникова между домами №43 и №69. Ограничение вступит в силу с 8.00 28 ноября. Об этом сообщает пресс-службы Администрации города.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить к 10 января 2020 года. Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

Напомним, что на этой неделе ремонтные работы на инженерных коммуникациях велись в Советском и Ленинском районах, а также в Дзержинске. Несколько сотен домов оставались без отопления, наиболее "пострадал" Советский район.

Также несколько дней назад было перекрыто трамвайное движение на улице Ильинской. Движение восстановилось после устранения аварии на линии водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU