2019-11-27T14:24:18+03:00
Общество

Юные нижегородки стали победительницами всероссийского конкурса

В конкурсе принимали участие более 8 тысяч детей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Арина Мишанина, Ульяна Романова и Ева Елсукова из Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса детского рисунка «Разноцветные капли»

В ежегодном всероссийском конкурсе приняли участие более 8 тыс. детей из 80 регионов России. Организатор конкурса - Минприроды России при поддержке движения ЭКА.

На конкурс представили работы ребята от 3 до 18 лет, рисунки принимались по трем тематикам: «Вода России», «Времена года» и «Уникальные водные объекты». Всего в конкурсе было предусмотрено 18 номинаций, посвященных водоемам России, водным обитателям и теме сохранения водных ресурсов, а также одна специальная номинация благотворительного фонда «Спасем Планету» – «Жизнь планеты в наших руках».

Победительницами в номинациях “Вода - это жизнь”, “Озеро Байкал” и “Зима” стали Ульяна Романова (4 года), Ева Елсукова (6 лет) из Первомайска и Арина Мишанина (10 лет) из Нижнего Новгорода. Они получат дипломы и полезные экопризы.

Напомним, всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводится с 2014 года, за это время было прислано более 50 тысяч работ со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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