2019-11-27T14:17:06+03:00
Общество

Начинается обсуждение «Комфортной городской среды»-2020

Первыми на встречу приглашаются жители Приокского района
Елена ЛАЗАРЕВА
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2 декабря в администрации Приокского района (пр. Гагарина, 148, актовый зал на третьем этаже) в 18 часов состоится обсуждение территорий, которые планируется благоустроить в рамках программы «Комфортная городская среда» в следующем году.

По итогам электронного голосования приокчане выбрали несколько площадок, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в интересах всего района:

- детская площадка на остановке «Дубенки»

-сквер Первых Маевок по проспекту Гагарина

-сквер на площади им. Маршала Жукова.

Как сообщает пресс-служба Института Урбанистики НН, в процессе обсуждения жители района могут высказать свои предложения по благоустройству, на основе которых будут созданы проекты и концепции развития.

К участию в обсуждении приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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