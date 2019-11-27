Начинается обсуждение «Комфортной городской среды»-2020
2 декабря в администрации Приокского района (пр. Гагарина, 148, актовый зал на третьем этаже) в 18 часов состоится обсуждение территорий, которые планируется благоустроить в рамках программы «Комфортная городская среда» в следующем году.
По итогам электронного голосования приокчане выбрали несколько площадок, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в интересах всего района:
- детская площадка на остановке «Дубенки»
-сквер Первых Маевок по проспекту Гагарина
-сквер на площади им. Маршала Жукова.
Как сообщает пресс-служба Института Урбанистики НН, в процессе обсуждения жители района могут высказать свои предложения по благоустройству, на основе которых будут созданы проекты и концепции развития.
К участию в обсуждении приглашаются все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU