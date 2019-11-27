40 общественных территорий планируется благоустроить в 2020 году

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-27T12:40:07+03:00

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40 общественных территорий планируется благоустроить в Нижнем Новгороде в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», - сообщает пресс-служба городской администрации.

«На данный момент, по итогам рейтингового голосования, проходившего с 10 по 31 октября 2019 года, определены наиболее значимые по мнению жителей города пространства, подлежащие благоустройству в 2020 году, в каждом из восьми районов города. Сейчас определяется объем средств, необходимых для благоустройства территорий», - рассказал Виктор Сдобняков.

Начиная с декабря, специалисты Института Урбанистики НН проведут свстречи с нижегородцами, на которых совместно сформируют единое стилистическое решение по благоустройству территорий. Также сейчас уже ведется работа по формированию пакета документов для подрядчиков, желающих принять участие в проекте. «Необходимо закрепить опыт этого года, когда подрядчики вышли на объекты уже в июне, а в сентябре мы начали принимать работу», - считает Виктор Сдобняков.

ИСТОЧНИК KP.RU