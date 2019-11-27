Следственный комитет проводит проверку в дзержинской школе

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-27T11:52:26+03:00

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В ходе проверки следователям предстоит выяснить, пригодно ли здание школы №35 к эксплуатации, а также уточнить причины его разрушения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Доследственная проверка организована после того, как в СМИ появилась информация о трещинах, появившихся в здании школы.

Напомним, что трещины были обнаружены 6 ноября. Учеников эвакуировали, уроки временно отменили. После проверки здания сотрудниками МЧС было принято решение возобновить учебный процесс спустя сутки. По мнению специалистов ГУ МЧС, угрозы обрушения не было. 11 ноября администрация Дзержинска заключила договоры на изучение строительных конструкций школы и на проведение изыскательских работ.

Пресс-служба СУ СК РФ по региону уточняет, что следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU