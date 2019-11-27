В городе Бор открывается новый детский сад

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-27T10:25:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе Бор открывается детский сад «Антошка». Садик на 160 мест расположен на улице Смоленской, и в открытии примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 27 ноября 2019 года. Строительство детского сада на 160 мест велось в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

В торжественном мероприятии также примет участие спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2019 года в ходе рабочего визита в Первомайский район Глеб Никитин проверил ход строительства детского сада на 80 мест в Первомайске.

«На сегодняшний день в Первомайске 5 детских садов, очередь составляет 96 человек, таким образом, новое детское дошкольное учреждение позволит практически полностью закрыть вопрос с местами», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU