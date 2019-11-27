Нижегородские предприниматели не соблюдают правила выкладки молочных продуктов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-27T09:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля этого года молочная продукция в торговых точках должна выкладываться отдельно от продуктов на основе заменителя молочного жира. Это должно дать покупателю возможность быстро и правильно купить необходимый товар, будь то молочная продукция или более дешевые аналоги с заменителем. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области к концу ноября провели проверки более чем в 6500 торговых точек. Нарушения обнаружились в 1307 магазинах.

Сотрудники контролирующей службы составили 429 протоколов об административных правонарушениях, виновники наказаны. Штрафы для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.

Напомним, что на сайте Роспотребнадзора можно в оперативном порядке посмотреть информацию о фальсифицированной продукции, обнаруженной специалистами службы. Нужные сведения содержаться в разделе "Продукция, не соответствующая обязательным требованиям".

ИСТОЧНИК KP.RU