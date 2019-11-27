В течение дня осадков не ожидается
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -6 градусов, ощущается как -13.
Ветер юго-западный, 5 метров в секунду, влажность 65%, облачно с прояснениями. Атмосферное давление — 759 миллиметров ртутного столба.
В течение ближайших двух часов осадков не ожидается, в течение дня температура воздуха поднимется до -2 примерно к 15.00, и на этом уровне сохранится до позднего вечера.
Весь день будет пасмурно. Ветер стихнет до 2 метров в секунду.
Сегодня новолуние, отмечается неустойчивое магнитное поле.
Уже завтра синоптики обещают небольшой снег, а к воскресенью — дождь со снегом и температуру от 0 до -2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU