В течение дня осадков не ожидается

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-27T08:27:09+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -6 градусов, ощущается как -13.

Ветер юго-западный, 5 метров в секунду, влажность 65%, облачно с прояснениями. Атмосферное давление — 759 миллиметров ртутного столба.

В течение ближайших двух часов осадков не ожидается, в течение дня температура воздуха поднимется до -2 примерно к 15.00, и на этом уровне сохранится до позднего вечера.

Весь день будет пасмурно. Ветер стихнет до 2 метров в секунду.

Сегодня новолуние, отмечается неустойчивое магнитное поле.

Уже завтра синоптики обещают небольшой снег, а к воскресенью — дождь со снегом и температуру от 0 до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU