Отопление в Ленинском районе Нижнего Новгорода восстановлено

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-26T17:20:09+03:00

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Центральное отопление в Ленинском районе, отключенное во вторник, 26 ноября 2019 года, полностью восстановлено. Об этом сообщают в Центре управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.

- Ремонтные работы на системе теплоснабжения в Ленинском районе завершены в 15:46 по московскому времени, - отметили в ведомстве.

Напомним, отключение произошло утром 26 ноября. На участке трубопровода на улице Днепропетровской начались ремонтные работы, что привело к нарушению подачи центрального теплоснабжения. Без отопления остались 4500 жителей Ленинского района, в том числе 875 детей. Кроме того, стали холодными батареи в двух школах.

Причиной происшествия стала переврезка на вновь смонтированный участок подающего трубопровода на улице Днепропетровской.

Напомним также, накануне без отопления остались около 300 домов в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU