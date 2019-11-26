Отопление в Ленинском районе Нижнего Новгорода восстановлено
Центральное отопление в Ленинском районе, отключенное во вторник, 26 ноября 2019 года, полностью восстановлено. Об этом сообщают в Центре управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.
- Ремонтные работы на системе теплоснабжения в Ленинском районе завершены в 15:46 по московскому времени, - отметили в ведомстве.
Напомним, отключение произошло утром 26 ноября. На участке трубопровода на улице Днепропетровской начались ремонтные работы, что привело к нарушению подачи центрального теплоснабжения. Без отопления остались 4500 жителей Ленинского района, в том числе 875 детей. Кроме того, стали холодными батареи в двух школах.
Причиной происшествия стала переврезка на вновь смонтированный участок подающего трубопровода на улице Днепропетровской.
Напомним также, накануне без отопления остались около 300 домов в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU